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Социум

Погода на 22 октября

На Западе Казахстана по-прежнему сохранится теплая осенняя погода. В Уральске переменная облачность. Днем столбик термометра поднимется до 15 градусов выше нуля, ночью +5. В Атырау также переменная облачность, днем до 15 градусов тепла, ночью +4. В Актобе днем 10 градусов выше нуля, ночью столбик термометра опустится до -2. В Актау ясная солнечная погода. 20 градусов тепла днем и +9 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 22 октября
На Западе Казахстана по-прежнему сохранится теплая осенняя погода.
В Уральске переменная облачность. Днем столбик термометра поднимется до 15 градусов выше нуля, ночью +5. В Атырау также переменная облачность, днем до 15 градусов тепла, ночью +4. В Актобе днем 10 градусов выше нуля, ночью столбик термометра опустится до -2. В Актау ясная солнечная погода. 20 градусов тепла днем и +9 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

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