Погода на 22 октября

На Западе Казахстана по-прежнему сохранится теплая осенняя погода. В Уральске переменная облачность. Днем столбик термометра поднимется до 15 градусов выше нуля, ночью +5. В Атырау также переменная облачность, днем до 15 градусов тепла, ночью +4. В Актобе днем 10 градусов выше нуля, ночью столбик термометра опустится до -2. В Актау ясная солнечная погода. 20 градусов тепла днем и +9 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.