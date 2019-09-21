Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 22 сентября в Уральске ожидается дождь. Днем столбики термометров покажут 15 градусов тепла, ночью +5. В Атырау малооблачно. Днем синоптики прогнозируют 18 градусов выше нуля, ночью 7 градусов тепла. В Актобе дождь. Днем +12, ночью +7. Дождь с грозой ожидается в Актау. Днем +18, ночью +14. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.