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Социум

Погода на 23 февраля

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду преимущественно без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 23 февраля в холоднее всех остальных регионов Западного Казахстана будет в Уральске. Здесь днем температура воздуха составит -10, -12 градусов, ночью 22-24 мороза. -4, -6 градусов синоптики прогнозируют в Актобе. Ночью столбики термометра остановятся на отметке -12. Теплее будет в Атырау. Днем температура воздуха составит -2 градуса, а ночью -5, -7. 5-7 градусов тепла ожидается днем 23 февраля в Актау. Ночью столбики термометра опустятся до -2.
gorod
Погода на 23 февраля
Синоптики прогнозируют переменчивую погоду преимущественно без осадков.
По данным РГП "Казгидромет", 23 февраля в холоднее всех остальных регионов Западного Казахстана будет в Уральске. Здесь днем температура воздуха составит -10, -12 градусов, ночью 22-24 мороза. -4, -6 градусов синоптики прогнозируют в Актобе. Ночью столбики термометра остановятся на отметке -12. Теплее будет в Атырау. Днем температура воздуха составит -2 градуса, а ночью -5, -7. 5-7 градусов тепла ожидается днем 23 февраля в Актау. Ночью столбики термометра опустятся до -2.
погода

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