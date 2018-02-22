Погода на 23 февраля

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду преимущественно без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 23 февраля в холоднее всех остальных регионов Западного Казахстана будет в Уральске. Здесь днем температура воздуха составит -10, -12 градусов, ночью 22-24 мороза. -4, -6 градусов синоптики прогнозируют в Актобе. Ночью столбики термометра остановятся на отметке -12. Теплее будет в Атырау. Днем температура воздуха составит -2 градуса, а ночью -5, -7. 5-7 градусов тепла ожидается днем 23 февраля в Актау. Ночью столбики термометра опустятся до -2.