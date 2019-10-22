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Социум

Погода на 23 октября

На западе Казахстана ожидается без осадков. По данным сайта РГП "Казгидромет", днем в Уральске ожидается +13, ночью +7, возможен дождь. В Атырау без осадков, днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла, ночью +8. В Актобе также без осадков, днем до 12 градусов тепла, ночью +4. В Актау по прогнозам синоптиков днем температура воздуха составит 20 градусов выше нуля, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 23 октября
На западе Казахстана ожидается без осадков.
По данным сайта РГП "Казгидромет", днем в Уральске ожидается +13, ночью +7, возможен дождь. В Атырау без осадков, днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла, ночью +8. В Актобе также без осадков, днем до 12 градусов тепла, ночью +4. В Актау по прогнозам синоптиков днем температура воздуха составит 20 градусов выше нуля, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

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