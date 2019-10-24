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Социум

Погода на 25 октября

На большей части западного Казахстана ожидается погода без осадков. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске возможен дождь, днем будет 18 градусов тепла, ночью +9. В Атырау переменная облачность, днем до 19 градусов тепла, ночью +7. В Актобе днем температура воздуха составит 16 градусов тепла, ночью +7. 20 градусов тепла днем и 10 градусов тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 25 октября
На большей части западного Казахстана ожидается погода без осадков.
По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске возможен дождь, днем будет 18 градусов тепла, ночью +9. В Атырау переменная облачность, днем до 19 градусов тепла, ночью +7. В Актобе днем температура воздуха составит 16 градусов тепла, ночью +7. 20 градусов тепла днем и 10 градусов тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

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