Синоптики прогнозируют  пасмурную погоду без осадков.  По данным РГП "Казгидромет", 25 января в Уральске температура воздуха днем составит -3-5 градусов без осадков, а ночью столбик термометра опустится до -8-10 С. Атмосферное давление 758-765 рт.ст.