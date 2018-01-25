Погода на 26 января

Синоптики прогнозируют небольшое похолодание без осадков. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 26 января в Уральске температура воздуха днем составит -11-13 градусов без осадков, а ночью столбик термометра опустится до -17-19 С. Атмосферное давление 758-765 рт.ст.