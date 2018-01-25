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Социум

Погода на 26 января

Синоптики прогнозируют небольшое похолодание без осадков. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 26 января в Уральске температура воздуха днем составит -11-13 градусов без осадков, а ночью столбик термометра опустится до -17-19 С. Атмосферное давление 758-765 рт.ст.
Кристина Кобина
Погода на 26 января
Синоптики прогнозируют небольшое похолодание без осадков.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По данным РГП "Казгидромет", 26 января в Уральске температура воздуха днем составит -11-13 градусов без осадков, а ночью столбик термометра опустится до -17-19 С. Атмосферное давление 758-765 рт.ст.
погода

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