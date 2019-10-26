Погода на 27 октября

На большей части западного Казахстана ожидается погода без осадков. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем +16 градусов, ночью +6. В Атырау солнечная погода, днем столбик термометра поднимется до +19, ночью +5. В Актобе будет облачно, днем 16 градусов выше нуля, ночью +8. В Актау без осадков. Днем 20 градусов тепла, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.