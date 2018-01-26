Погода на 27 января

Представляем погоду для 4 городов Казахстана - Уральска, Атырау, Актобе и Актау. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 27 января в Уральске ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит -14-16, а ночью -21-23 С. В Атырау будет чуть теплее. -11-13 градусов днем, и -19-21 градусов ночью. В Актобе синоптики также прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометра опустятся до 15-17 градусов мороза, а ночью до -28-30 С. Ясная погода без осадков ожидается в Актау. Там температура воздуха днем составит -2-4 градусов, а ночью -7-9 градусов.