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Социум

Погода на 28 октября

На западе Казахстана сохранится теплая погода. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске будет облачно, днем +19, ночью +9. В Атырау переменная облачность, днем столбик термометра поднимется до 19 градусов, ночью +9. В Актобе днем до 18 градусов выше нуля, ночью +8. 20 градусов тепла днем и 9 градусов тепла ночью прогнозируют синоптики в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 28 октября
На западе Казахстана сохранится теплая погода.
По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске будет облачно, днем +19, ночью +9. В Атырау переменная облачность, днем столбик термометра поднимется до 19 градусов, ночью +9. В Актобе днем до 18 градусов выше нуля, ночью +8. 20 градусов тепла днем и 9 градусов тепла ночью прогнозируют синоптики в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

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