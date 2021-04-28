Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Погода на 29 апреля

На большей части западного Казахстана сохранится облачная погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 29 апреля в Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут 15 градусов выше нуля, ночью +4. В Атырау малооблачно, днем +20, ночью +10. Переменная облачность и 14 градусов тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 4 градуса выше нуля. Лишь в Актау пройдут дожди, днем +23, ночью +15. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 29 апреля
На большей части западного Казахстана сохранится облачная погода без осадков.
Погода на 29 апреля
Погода на 29 апреля
По данным РГП "Казгидромет", 29 апреля в Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут 15 градусов выше нуля, ночью +4. В Атырау малооблачно, днем +20, ночью +10. Переменная облачность и 14 градусов тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 4 градуса выше нуля. Лишь в Актау пройдут дожди, днем +23, ночью +15. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article