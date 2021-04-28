Погода на 29 апреля

На большей части западного Казахстана сохранится облачная погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 29 апреля в Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут 15 градусов выше нуля, ночью +4. В Атырау малооблачно, днем +20, ночью +10. Переменная облачность и 14 градусов тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 4 градуса выше нуля. Лишь в Актау пройдут дожди, днем +23, ночью +15. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.