Погода на 29 октября

На большей части Западного Казахстана ожидаются дожди. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем +13, ночью +6. В Атырау переменная облачность, днем столбик термометра поднимется до 21 градуса, ночью +10. В Актобе без осадков, днем до 14 градусов выше нуля, ночью +8. Дождь, 20 градусов тепла днем и 9 градусов тепла ночью прогнозируют синоптики в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.