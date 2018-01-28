Погода на 29 января

Сильный мороз ожидается на Западе Казахстана. По данным РГП "Казгидромет", 29 января в Уральск ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит -10-12 градусов, а ночью -21-23 С. В Атырау столбик термометра днем остановится на отметке -10-12, ночью -18-20 С. Сильный мороз ожидается в Актобе. Днем синоптики прогнозируют 15-17 мороза, а ночью -26-28 С. Намного теплее в Актау. Здесь днем температура воздуха прогреется до 0-2 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -10.