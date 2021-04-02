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Социум

Погода на 3 апреля

Жителей западного Казахстана ожидает облачная погода. По данным РГП "Казгидромет", 3 апреля в Уральске ожидается дождь. Днем столбики термометров покажут 7 градусов тепла, ночью +3. В Атырау синоптики прогнозирую облачную погода без осадков, днем +13, ночью +6. Снег с дождем и 4 градуса тепла днем ожидаются в Актобе, ночью столбики термометров покажут 1 градус выше нуля. В Актау малооблачно, днем +12, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 3 апреля
Жителей западного Казахстана ожидает облачная погода.
Погода на 3 апреля
Погода на 3 апреля
По данным РГП "Казгидромет", 3 апреля в Уральске ожидается дождь. Днем столбики термометров покажут 7 градусов тепла, ночью +3. В Атырау синоптики прогнозирую облачную погода без осадков, днем +13, ночью +6. Снег с дождем и 4 градуса тепла днем ожидаются в Актобе, ночью столбики термометров покажут 1 градус выше нуля. В Актау малооблачно, днем +12, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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