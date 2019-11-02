Погода на 3 ноября

На большей части Западного Казахстана ожидается похолодание. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем +3, ночью -8. В Атырау облачно, днем столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла, ночью опустится до -5. В Актобе переменная облачность, днем столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла, ночью опустится до -9. Переменная облачность, 7 градусов тепла днем и 4 градуса тепла ночью прогнозируют синоптики в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.