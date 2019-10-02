По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем +20 градусов, ночью +10. В Атырау, днем 19 градусов выше нуля, ночью +13. В Актобе солнечно, днем до 19 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до -2 градуса. Переменная облачность, 24 градуса тепла днем и 15 градусов тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.