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Социум

Погода на 30 марта

На западе Казахстана ожидается облачная погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 30 марта в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 4 градуса тепла, ночью -8. В Атырау малооблачно, днем +9, ночью 2 градуса выше нуля. Облачная погода без осадков и 2 градуса тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза. В Актау синоптики прогнозируют малооблачную погоду, днем +12, ночью +4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 30 марта
На западе Казахстана ожидается облачная погода без осадков.
Погода на 30 марта
Погода на 30 марта
По данным РГП "Казгидромет", 30 марта в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 4 градуса тепла, ночью -8. В Атырау малооблачно, днем +9, ночью 2 градуса выше нуля. Облачная погода без осадков и 2 градуса тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза. В Актау синоптики прогнозируют малооблачную погоду, днем +12, ночью +4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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