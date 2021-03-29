Погода на 30 марта

На западе Казахстана ожидается облачная погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 30 марта в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 4 градуса тепла, ночью -8. В Атырау малооблачно, днем +9, ночью 2 градуса выше нуля. Облачная погода без осадков и 2 градуса тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза. В Актау синоптики прогнозируют малооблачную погоду, днем +12, ночью +4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.