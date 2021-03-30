Погода на 31 марта

На западе Казахстана сохранится погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 31 марта в Уральске синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут 5 градусов тепла, ночью -9. В Атырау ожидается переменная облачность, днем +12, ночью -2. В Актобе прогнозируется погода без осадков, днем +3, ночью -10. Ясная погода без осадков и 13 градусов тепла днем ожидаются в Актау. Ночью столбики термометров покажут 5 градусов выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментирован