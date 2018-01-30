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Социум

Погода на 31 января

В среду в Уральске ожидается снег. Фото из архива "МГ" По данным сайта РГП "Казгидромет", днем в Уральске температура воздуха составит -8, -10 градусов, ночью - 16-18 градусов ниже нуля. Ожидается снег. В Актобе днем также ожидается -8, -10, а ночью 20-22 градуса мороза. Осадков не ожидается. В Атырау также ожидается снег. Днем температура воздуха составит -2, -4, ночью - 16 - 18 градусов ниже нуля. В Актау будет плюсовая температура, возможен снег с дождем. Днем будет +2,+4, ночью столбик термометра опустится до 10 градусов мороза.
gorod
Погода на 31 января
В среду в Уральске ожидается снег.
Фото из архива "МГ" По данным сайта РГП "Казгидромет", днем в Уральске температура воздуха составит -8, -10 градусов, ночью - 16-18 градусов ниже нуля. Ожидается снег. В Актобе днем также ожидается -8, -10, а ночью 20-22 градуса мороза. Осадков не ожидается. В Атырау также ожидается снег. Днем температура воздуха составит -2, -4, ночью - 16 - 18 градусов ниже нуля. В Актау будет плюсовая температура, возможен снег с дождем. Днем будет +2,+4, ночью столбик термометра опустится до 10 градусов мороза.
погода

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