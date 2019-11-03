Погода на 4 ноября

На большей части Западного Казахстана ожидается потепление. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем +5, ночью -9. В Атырау солнечно, днем столбик термометра поднимется до 5 градусов тепла, ночью опустится до -8. В Актобе солнечно, днем столбик термометра поднимется до 3 градусов тепла, ночью опустится до -7. Переменная облачность, 7 градусов тепла днем и 4 градуса холода ночью прогнозируют синоптики в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.