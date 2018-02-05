Погода на 6 февраля

По данным синоптиков, днем в Уральске возможен дождь. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", температура воздуха днем, 6 февраля, составит - 3, - 5 градусов. Ночью столбик термометра опустится до - 10 градусов. В Актобе днем будет -8, - 10, ночью столбик термометра опустится до -16, - 18. Днем будет солнечно. В Атырау днем потеплеет до 0, - 2 градусов, ночью - 2, - 4. Днем ожидается снег. В Актау днем температура воздуха составит +5, +7, ночью +1, +3.