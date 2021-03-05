Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 6 марта в Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. Столбики термометров днем покажут 2 градуса ниже нуля, ночью -4. В Атырау облачная погода без осадков, днем +6, ночью +2. Снег и 3 градуса тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза. Ясная погода без осадков ожидает жителей Актау, днем +10, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.