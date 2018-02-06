Погода на 7 февраля

По данным синоптиков, днем в Уральске возможен снег. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", температура воздуха днем, 7 февраля, составит - 5, - 7 градусов. Ночью столбик термометра опустится до - 10 градусов. В Актобе днем будет -8, - 10, ночью столбик термометра опустится до -16, - 18. Днем будет солнечно. В Атырау днем потеплеет до - 2, - 4 градусов, ночью - 8, - 10. В Актау днем температура воздуха составит +4, +7, ночью 0, -2.