Погода на 8 февраля

По прогнозам синоптиков, 8 февраля в Уральске будет солнечная погода. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", температура воздуха днем 8 февраля составит - 5, - 7 градусов. Ночью столбик термометра опустится до - 10, -12 градусов. В Актобе днем будет -6, - 8, ночью столбик термометра опустится до -15, - 17. Днем будет солнечно. В Атырау днем потеплеет до - 3, - 5 градусов, ночью - 8, - 10. В Актау днем температура воздуха составит +5, +7, ночью 0, -2.