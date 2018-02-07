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Социум

Погода на 8 февраля

По прогнозам синоптиков, 8 февраля в Уральске будет солнечная погода. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", температура воздуха днем 8 февраля составит - 5, - 7 градусов. Ночью столбик термометра опустится до - 10, -12 градусов. В Актобе днем будет -6, - 8, ночью столбик термометра опустится до -15, - 17. Днем будет солнечно. В Атырау днем потеплеет до - 3, - 5 градусов, ночью - 8, - 10. В Актау днем температура воздуха составит +5, +7, ночью 0, -2.
gorod
Погода на 8 февраля
По прогнозам синоптиков, 8 февраля в Уральске будет солнечная погода.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", температура воздуха днем 8 февраля составит - 5, - 7 градусов. Ночью столбик термометра опустится до - 10, -12 градусов. В Актобе днем будет -6, - 8, ночью столбик термометра опустится до -15, - 17. Днем будет солнечно. В Атырау днем потеплеет до - 3, - 5 градусов, ночью - 8, - 10. В Актау днем температура воздуха составит +5, +7, ночью 0, -2.  

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