Вторая причина - ремонт дорог со стороны Российской Федерации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В воскресенье, 20 января, на пограничный пост "Сырым" пригласили представителей СМИ. Руководство департамента госдоходов по ЗКО уверено, что в длинной очереди из большегрузов их ведомство не виновато. - Причин несколько (в заторе на госгранице - прим. автора). Во-первых, погодные условия, из-за которых водители большегрузов пережидали ее в кемпингах.  Затем, когда погода прояснилась, все разом поехали и поэтому возникла такая внештатная ситуация. В СМИ стала распространяться информация, что такая ситуация возникла из-за того, что начала работу служба экспортного контроля. Сегодня мы хотели, чтобы вы сами увидели их работу. Вчера здесь были представители специальной мониторинговой группы и департамента по делам госслужбы. Они посмотрели работу, переговорили с водителями, - рассказал руководитель департамента госдоходов по ЗКО Алмас Абжаппаров. - Еще одна причина это инфраструктура поста. Следует отметить, что там Озинки, там ведутся ремонтные работы, поэтому весь грузопоток идет через этот пост. - Я здесь нахожусь вторые сутки и могу уверить, что водители здесь 4 суток не стояли, - говорит начальник управления экспортного контроля ДГД Айвар Ажгалиев. - Вчера в процессе работы сами спрашивали у водителей, когда они подъехали к пункту пропуска. Кто-то в семь утра подъехал, и уже в обед или после обеда проезжали пункт. Как стало известно, в сутки автомобильный пункт "Сырым" проезжают до 700 только большегрузных автомобилей. Напомним, водители фур пожаловались на километровые очереди на посту "Сырым". Затор они связывают с работой сотрудников ДГД. Служба экспортного контроля ДГД стала работать на пограничных постах с 16 января 2019 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА