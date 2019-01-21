Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар во дворе частного дома по ул.Алиева был зафиксирован 20 января в 16.30. - По прибытии на место спасатели обнаружили труп 51-летней женщины, а также пострадавшего 21-летнего молодого человека. Он был госпитализирован в областную больницу с ожогами, - сообщили в пресс-службе ДЧС. На месте работали 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. В настоящее время причины пожара устанавливаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.