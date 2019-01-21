«Gaudeamus» является официальным партнёром многих вузов, применяющих дистанционную форму обучения, среди них Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.Городовикова, Сибирский университет потребительской кооперации, Пензенский государственный аграрный университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Тюменский индустриальный университет. Мы помогаем с поступлением, сопровождаем во время учебы, решаем возникающие проблемы, поддерживаем связь с вузами и держим в курсе важных событий. Образовательно-учебный центр «Gaudeamus» и российские вузы предлагают получить высшее образование и повысить квалификацию по специальностям: педагогические – «Начальное образование», «Дошкольное образование», «Биология», «Филология»; экономические – «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит»; юридические – гражданско-правовая, государственно-правовая, уголовно-правовая специальности, а также специальности сферы услуг – «Сервис», «Туризм», «Торговое дело», «Государственное и муниципальное управление»; «Прикладная информатика»; «Реклама и связи с общественностью»; «Бизнес-информатика» и другие.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.