Фото с сайта Informburo.kz Двухлетний мальчик провалился в скважину глубиной около 100 метров и шириной 25 см в прошлое воскресенье близ города Малага. За спасательной операцией наблюдает вся Испания, но попытки спасателей, пожарных и солдат национальной гвардии добраться до ребёнка пока безуспешны, сообщает Спасатели предполагают, что мальчик застрял на 80-метровой отметке. Чуть выше они нашли пакет со сладостями и прядь его волос. Раскапывать узкое отверстие рискованно, поэтому инженеры пытаются пробурить параллельный колодец. В каком состоянии находится ребёнок, неизвестно. Президент местной пожарной бригады Франсиско Дельгадо Бонилья заявил, что вскоре после падения семья слышала плач ребёнка, который затем затих. К спасательной операции также подключились и частные компании, которые специализируются на бурении скважин и прокладке туннелей. "Все наши усилия направлены на ускорение работы", – говорит Анхель Гарсия Видаль, делегат гражданского инженерного колледжа в Малаге и координатор команды профессионалов, которые выполняют спасательные работы. "Мы не собираемся останавливаться ни на минуту, пока не спасём ребёнка. Никто из команды не сомневается в том, что мы достанем его. Мы надеемся, что он жив", – сказала депутат правительства Малаги Мария Гамес.