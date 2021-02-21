Погоню сняли на видео очевидцы. Как рассказал официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков, водитель автомобиля Lexus проигнорировал требование стражей порядка - остановиться, а после вовсе на скорости пытался скрыться от них. - Однако на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Большой Чаган ему преградили путь, он съехал на обочину и застрял в сугробе. Позже выяснилось, что водитель внедорожника перевозил 25 мешков рыбы частиковых пород (сазан, вобла, чехня) без соответствующих документов, - пояснил Болатбек Бельгибеков. Стоит отметить, в отношении водителя Lexus были составлены протокола по статьям 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" и 619 КоАП РК "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции)".

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