Пограничник из ЗКО делает поделки и дарит их школам и детсадам

41-летний Сергей Ксенофонтов с 2009 года работает в рядах пограничной службы. Изначально он работал водителем в отделе разведки, и до 2014 года дослужился до начальника технически-досмотрового пункта. В свободное время у Сергея есть необычное для военного хобби - он любит рисовать и делать поделки. Тяга к творчеству у мужчины была ещё с детства. По его словам, каждая работа для него важна и несет определенную смысловую нагрузку.

На сегодня у Сергея Ксенофонтова более 100 картин и 250 предметов прикладного искусства. Он не ограничивается каким-то определенным направлением. Мужчина делает композиции из дерева, плетет корзины, шьет куклы, делает чучела. А ещё он любит делать поделки на военную тематику.

Пограничник не только изготавливает предметы на заказ, но и дарит их детским садам и школам.