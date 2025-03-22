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Социум

Пограничник из ЗКО делает поделки и дарит их школам и детсадам

В копилке Сергея Ксенофонтова более 100 картин и 250 предметов прикладного искусства.
Арайлым Усербаева
Пограничник из ЗКО делает поделки и дарит их школам и детсадам

41-летний Сергей Ксенофонтов с 2009 года работает в рядах пограничной службы. Изначально он работал водителем в отделе разведки, и до 2014 года дослужился до начальника технически-досмотрового пункта. В свободное время у Сергея есть необычное для военного хобби - он любит рисовать и делать поделки. Тяга к творчеству у мужчины была ещё с детства. По его словам, каждая работа для него важна и несет определенную смысловую нагрузку. 

На сегодня у Сергея Ксенофонтова более 100 картин и 250 предметов прикладного искусства. Он не ограничивается каким-то определенным направлением. Мужчина делает композиции из дерева, плетет корзины, шьет куклы, делает чучела. А ещё он любит делать поделки на военную тематику.  

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Пограничник не только изготавливает предметы на заказ, но и дарит их детским садам и школам.

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