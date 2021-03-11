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Поиграем? Сможете посчитать, сколько масок на картинке?

https://mgorod.kz/projects/nitem/poigraem-smozhete-poschitat-skolko-masok-na-kartinke/
Marat
Поиграем? Сможете посчитать, сколько масок на картинке?
https://mgorod.kz/projects/nitem/poigraem-smozhete-poschitat-skolko-masok-na-kartinke/

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