Поиски пропавшей девушки в Атырау возобновили после письма ее матери Токаеву

Как отмечается, в поисковой операции участвуют 36 спасателей, один кинологический расчет, 6 единиц техники, 2 водных транспорта и беспилотник. Работы включают тщательное обследование береговой линии и фильтрацию дна реки Урал. Для более глубокого исследования дна проводятся водолазные погружения и используется эхолот.

В ДЧС Атырауской области сообщили о возобновлении поисков пропавшей 18 октября Яны Легкодимовой, передает azh.kz.

Как отмечается, в поисковой операции участвуют 36 спасателей, один кинологический расчет, 6 единиц техники, 2 водных транспорта и беспилотник. Работы включают тщательное обследование береговой линии и фильтрацию дна реки Урал. Для более глубокого исследования дна проводятся водолазные погружения и используется эхолот.

Мать пропавшей девушки Галина Легкодимова также приглашена на место проведения поисков. По ее словам, поиски были возобновлены после ее письма президенту Касым-Жомарту Токаеву. Процесс поисковых работ курирует руководство МЧС Казахстана, которое прибыло на место операции.

Напомним, Яна Легкодимова пропала 18 октября. Вечером того дня, около 22:00, она вышла из своего дома и больше не вернулась.Полиция задержала двух подозреваемых — мужчин в возрасте 24 и 25 лет, которые, по версии следствия, причастны к преступлению. В данный момент они находятся под стражей в изоляторе временного содержания. По предварительным данным, девушку убили и сбросили в реку Урал. Поисковые работы начались с 22 октября. 4 декабря в ДЧС сообщили, что поиски Яны приостановили в связи с заморозками. Мать погибшей также рассказала, что в момент исчезновения Яна была одна дома, сама женщина находилась в командировке. Семья была шокирована тем, девушка, несмотря на успешную карьеру и обширные планы на будущее, стала жертвой жестокого преступления.