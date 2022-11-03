– Когда кожа растянулась, врачи провели операцию по удалению невуса. Ещё через две недели удалили швы. Каждая процедура проводилась под общим наркозом. Очень тяжёлый был момент, когда Яну забирали на операцию, она плакала и билась в истерике, не понимая, почему мама отдала её чужим людям. Я сразу отвернулась, глотая слёзы, а на самом деле хотелось вырвать её из рук врачей и убежать вместе с ней. Операция длилась два с половиной часа. Потом наконец пришла врач и сказала, что всё прошло хорошо. Только теперь Яна до ужаса боится всех людей, - рассказала мама девочки Дарья Бинцева.Сейчас у малышки чистая спинка, однако есть участки на плечах и шее, которые будут убирать следующим этапом. По словам мамы, Яна сейчас чувствует себя хорошо. В воскресенье они возвращаются домой, но через полгода будут вынуждены вновь ехать на следующий этап операции. Родители Яны поблагодарили всех казахстанцев, которые помогли семье собрать необходимую для первого этапа операции сумму. Фото со страницы Юлии в Instagram Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Покрывающейся пятнами и волосами малышке из Уральска провели операцию
Операция прошла успешно, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото со страницы Юлии в Instagram У годовалой Яны Бинцевой врождённый неопухолевой невус - доброкачественное новообразование, которое в большинстве случаев является врождённым пороком развития кожи. Тело малышки было покрыто пятнами и волосами, а поражённые участки увеличивались. Родители Яны объявляли сбор на операцию, которую проводят в клинике Санкт-Петербурга. Врачи больницы составили индивидуальный план лечения, который включает в себя операцию и последующую реабилитацию. И вот малышке провели первый этап операции. На спину девочки под