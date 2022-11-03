Покрывающейся пятнами и волосами малышке из Уральска провели операцию

Операция прошла успешно, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото со страницы Юлии в Instagram У годовалой Яны Бинцевой врождённый неопухолевой невус - доброкачественное новообразование, которое в большинстве случаев является врождённым пороком развития кожи. Тело малышки было покрыто пятнами и волосами, а поражённые участки увеличивались. Родители Яны объявляли сбор на операцию, которую проводят в клинике Санкт-Петербурга. Врачи больницы составили индивидуальный план лечения, который включает в себя операцию и последующую реабилитацию. И вот малышке провели первый этап операции. На спину девочки под