И если Вы до сих пор думаете, что продажи это не для вас, и что вы не умеете красиво продавать, Вы ошибаетесь! Продажам можно и нужно учиться!

Мы каждый день сталкиваемся с продажами: покупая куртку на осень или продавая свою машину. Иногда случается так, что сам не понимая как, ты купил куртку, а придя домой понимаешь, что это не твоя вещь, или толпа народа приезжает смотреть твой автомобиль, но не покупают. В чем причина, спрашиваете Вы себя? А в том, что продавец куртки продал Вам товар, не выявив Ваших предпочтений и потребностей. Он явно не за честные продажи и как следствие, в этот бутик Вы больше не вернетесь! А продать машину Вы не можете, потому что в Вашей голове стереотип продажи – это стыдно и Ваши возможные покупатели чувствуют зажатость и у них появляются сомнения покупать или нет ваш автомобиль.

А бывает и так, что Вы открыли свой бизнес, вложили свои кровные, оплачиваете нереальный объем рекламы и не понимаете почему Ваш товар или услугу, востребованную на рынке, Вы никак не можете раскрутить. Есть узнаваемость, есть место, хорошее оборудование, есть качественный продукт, а продаж нет.

Карлыгаш Атем начала с самых азов. Так, был организован обзвон предпринимателей. Получилось очень интересная ситуация: из четырех фитнес-клубов мы дозвонились только до одного! Представьте себе, администраторы клубов просто «сливают» клиентов, не отвечая на звонки! Такого в принципе не должно быть.

Впрочем, и ответившая на звонок администратор четвертого клуба тоже потерпела фиаско в продажах. Она прилежно ответила на вопросы Карлыгаш и … все. Такая своего рода справочная служба по телефону. Но эту информацию можно получить из рекламных макетов, которые оплачивает ее шеф! Задача администратора, если правильно расставить акценты, «закрыть» позвонившего клиента на пробное посещение зала, выявив при этом его потребности: для чего ему это нужно. Если для похудения, то давить на то, что в клубе самая эффективная программа и опытный индивидуальный тренер! Поддерживая заботу о клиенте сказать, что абонемент в фитнес зал мы покупаем не на один день, а возможно на год и лучше бы Вам приехать к нам и увидеть все своими глазами. Клиент почувствует, что о нем заботятся, и почувствует Вашу честность!

Целый день Карлыгаш делилась опытом с 30-тью предпринимателями и менеджерами нашего города. Давала ответы на самые избитые вопросы: что делать, если клиент молчит, как ответить, если Вам сказали «Дорого», что написать клиенту, если Вы уже тысячу раз ему писали, а он не реагирует! И это не просто теория!

- Мы на практике убедились, что ее скрипты работают, – рассказывает предпринимательница Терехова Дарья. - У каждого есть «молчуны» и я не исключение, конечно! Карлыгаш дала мне фразу, которую я написала клиенту – молчуну. Она сутки назад мне написала, узнала стоимость и пропала. Каково же было удивление всей аудитории, когда через пять минут клиент мне ответил, и мы договорились о записи! Это нереально круто! Это слом моего мышления, как продавца!

Шолпан Ержигитова является представителем крупной строительной компании «СапарСтрой Азия». Как и все остальные, девушка пришла на тренинг за новыми знаниями и навыками. Её ожидания оправдались.

– Сегодня прошел очень интересный и познавательный тренинг по продажам. Я пришла с целью привлечь больше покупателей. Наша фирма является гарантом качества и стабильности, на рынке труда мы уже более трех лет. За это время мы уже построили и сдали несколько жилых домов. Работаем на качество. Выражаем огромную благодарность организаторам за приглашение и возможность получить новые знания, - поделилась Шолпан.

К слову, Карлыгаш уже проводила подобные тренинги в нашем городе, и Уральск, по её словам, ассоциируется у неё с успехом. Она сама начинала рядовым менеджером, сейчас на протяжении девяти лет проводит тренинги и учит других навыкам продаж.

– Как раз в Уральске у меня были личные прорывы, удачные проекты. Сегодня в этом зале собралась классная аудитория, у каждого своя взрывная энергетика, очень активная обратная связь. Мы начали говорить про мышление продавца. Ведь для того, чтобы увеличить объемы продаж необходимо поменять мышление, теория сопровождается практическими заданиями. А еще мы изучили этапы продаж и приписали свои скрипты. Кроме этого в ходе тренинга слушателям были данные инструменты, которые они в дальнейшем смогут применять в своей работе, - отметила Карлыгаш.