В приложении Kaspi.kz в разделе «Цифровые документы» теперь можно получить справки:

о наличии/отсутствии недвижимости,

о зарегистрированных правах и обременениях.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«По данным ООН, Казахстан занимает 8 место по индексу «Онлайн услуги». Казахстанцам не нужно куда-то ехать и стоять в очередях, чтобы переоформить автомобиль, поменять водительское удостоверение, зарегистрировать ИП, оформить государственное пособие, получить медицинские и социальные справки, и многие другие необходимые государственные услуги. И таких сервисов становится всё больше. Совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, министерством юстиции РК и АО «НИТ» мы запустили ещё одну новую цифровую услугу: предоставление справок по недвижимости онлайн. Спасибо государственным органам за возможность совместно развивать цифровые услуги и делать жизнь казахстанцев лучше»!

Бекболат Молдабеков, вице-министр юстиции:

«Сегодня через мобильные приложения выдано порядка 400 тысяч сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, что показало востребованность среди населения. Учитывая удобство данного функционала, за несколько кликов на телефоне, бесплатно можно получить справку о недвижимости, как на себя, так и на своего ребёнка. В целях масштабирования данная информационная услуга доступна в приложении Kaspi.kz».

Ростислав Коняшкин, председатель правления АО «Национальные информационные технологии»:

«Справки по наличию недвижимости считаются самыми востребованными среди казахстанцев. Граждане их получают на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov mobile, а теперь у них есть возможность взять их в приложении Kaspi.kz. Рады, что благодаря совместным интеграциям, мы развиваем Govtech вместе и предоставляем дополнительные площадки для получения услуг».

Новый сервис доступен в суперприложении Kaspi.kz в разделе «Цифровые документы/Справки». Подробнее о том, как получить справку о наличии или отсутствии недвижимости или справку о зарегистрированных правах и обременениях – смотрите в разделе Kaspi Гид.