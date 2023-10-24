Для “Балкани” и “Астаны” очный матч — возможность эти самые шансы повысить. Узнали у экспертов Parimatch, чего ждать от этой игры.

26 октября

22:45 по времени Астаны

Приштина, “Фадиль Вокри”

“Балкани”

Полагаем, что большинство читателей знают об этом клубе примерно ничего. Ну разве что, если вы не фанат косовского футбола. Что важно знать: прямо сейчас “Балкани” — лидер чемпионата Косово. Команда опережает идущую второй “Дриту” на 2 очка, а от третьего “Лапи” оторвалась уже на 4, имея игру в запасе. В Лиге конференций косовары уже преподнесли сюрприз, обыграв во втором туре загребское “Динамо” 2:0.

Последние матчи “Балкани” (СК — Суперлига Косово, ЛК — Лига конференций)

4-1-0, 11-3

СК. “Балкани” — “Лирия” 4:1

СК. “Приштина” — “Балкани” 1:1

ЛК. “Балкани” — “Динамо Загреб” 2:0

СК. “Балкани” — “Лапи” 2:1

СК. “Фуше Косова” — “Балкани” 0:2

“Астана”

Столичная команда уступила титул чемпиона КПЛ “Ордабасы”, но вряд ли расстроилась из-за этого. Судя по тому, какие составы Григорий Бабаян выставлял на чемпионат и на еврокубки, фокус сделан именно на международных выступлениях. Правда, пока получается так себе. “Астана” спустилась в Лигу конференций из Лиги чемпионов, и пока что выступает в группе без особого успеха: 2 поражения, 0 очков и последнее место после двух туров. Проигрыш “Балкани” не лишит “Астану” шансов на плей-офф, но максимально усложнит эту задачу.

Последние матчи “Астаны”

3-0-2, 10-6

КПЛ. “Астана” — “Жетысу” 2:1

ЛК. “Астана” — “Виктория Пльзень” 1:2

КПЛ. “Актобе” — “Астана” 2:0

КПЛ. “Астана” — “Окжетпес” 5:2

КПЛ. “Ордабасы” — “Астана” 1:2

Где смотреть матч “Балкани” — “Астана”

Прямую трансляцию встречи проведет телеканал Qazsport.

Прогноз

Эксперты склонны считать “Балкани” не абсолютным, но фаворитом: 2.07 на косоваров против 3.50 на “Астану”. Кроме того, обе команды много забивают, а в очной встрече точно будут стремиться к победе: нужно быть активными в атаке, иных вариантов уже не осталось. Поэтому аналитики рекомендуют присмотреться к коэффициенту 1.71 на “обе забьют”.

