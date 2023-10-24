По словам ректора ЗКУ им. М.Утемисова Нурлана Сергалиева, который с самого начала курировал данный проект, это четвертое общежитие для студентов, и оснащено оно современной инфраструктурой. В каждой секции есть кухня, спальня, ванная комната, на каждом этаже комнаты со стиральными машинками и сушилками для белья. Кроме того, в соответствии с форматом инклюзии для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные комнаты на 16 мест. Также планируется ввести в эксплуатацию аптеку, медицинский пункт, столовую, спортивный зал, комнаты для учителей и дежурных. Полностью благоустроена территория общежития, имеется спортивная площадка.

– Университет построил общежитие за счет собственных средств при поддержке министерства науки и образования через АО «Финансовый центр». Будет подушевое финансирование в размере 195 МРП, и в течение 6 лет университет возместит расходы за строительство общежития. Мы считаем, что это очень хорошая программа. Стоимость проживания в общежитии для каждого студента обойдется в 8,5 тысяч тенге в месяц. В первую очередь комнаты получат сироты, молодые люди из социально-уязвимых слоев населения, из сельской местности, лауреаты, победители различных чемпионатов и конкурсов, – рассказал Нурлан Сергалиев.

Строительство объекта началось в 2020 году подрядчиком ТОО «BETA Services».

– Несмотря на корректировку проекта в процессе строительства, мы уложились, и даже сдали объект раньше срока. К тому же, увеличили дополнительно площадь на 100 мест, и теперь если будет необходимо, то можно разместить 604 студента. Котельную поставили на верхнем этаже. Каждый этаж 1 200 кв. м, в общем, площадь здания – более 11 тысяч кв. м. Стоимость данного проекта 2 млрд. 380 млн. тенге. От себя мы сделали подарок – приобрели на свои средства кровати, матрасы и постельное белье, – поделился директор строительной компании Бекболат Шканов.

На торжественном открытии присутствовали аким области Нариман Турегалиев и аким города Миржан Сатканов, которые пожелали новоселам отличной учебы. Директор строительной компании ТОО «BETA Services» Бекболат Шканов вручил символический ключ студенту 3 курса факультета истории Дархану Куатову.

Студенты вуза не скрывали своей радости, ведь теперь они могут не беспокоиться о том, где им жить, и им не надо снимать дорогие квартиры. К тому же, общежитие расположено в двух шагах от места их учебы.

В Западно-Казахстанском университете им. М.Утемисова имеется 1526 мест для студентов, включая новое общежитие. В данный момент студентов вуза 100% обеспечили местами в общежитии. Возможно, в дальнейшем будет продолжено строительство новых зданий с привлечением местных предпринимателей.

Отметим, что при строительстве общежития не обошлось без скандалов. Так, в 2021 году стало известно, что строительство под угрозой срыва из-за разногласий между заказчиком и авторским надзором.

Оксана КАТКОВА

фото автора