- Сегодня наша государственность обрела цивилизованную правовую форму динамично развивающейся суверенной республики. Защищать и всецело укреплять Независимость государства – наше общее дело и священный долг перед прошлыми и будущими поколениями. Нам нужно донести до молодежи глубокий смысл и содержание Дня Республики как символа масштабных преобразований, нацеленных на построение сильного государства и просвещенной нации. Наше общее дело – сделать День Республики по-настоящему всенародным праздником, воплощающим в себе торжество любви к Родине, - говорится в поздравлении.