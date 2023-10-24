Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. По результатам весеннего авиаучёта этого года, только уральская популяция составила 1,8 миллиона особей. В конце года численность сайгаков может составить около 2,6 миллионов.

На нашествие животных не раз жаловались фермеры: парнокопытные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота. Позже стало известно, что сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С шестого октября власти заявили, что отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать.

Однако не все казахстанцы поддержали такую идею и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.

Жительница Уральска Анаргуль Амирова говорит, что из-за отстрела сайгаков животные перекочевали на территорию России. Так, по данным arbuztoday.ru, в заказнике «Степной», что находится в Лиманском районе Астраханской области, наблюдают удивительное явление. 13 октября на охраняемую территорию пришло огромное стадо краснокнижных сайгаков и до сих пор пасется в наших степях.

По примерным подсчетам инспекторов, в стаде около 19-20 тысяч антилоп. Среди них очень много молодняка, рожденного в этом году. Интересно, что общее количество сайгаков Северо-Западного Прикаспия, а именно эта популяция обитает в Астраханской области и в соседней Калмыкии, составляет примерно 25-26 тысяч голов.

– Я попросила министерство природы РФ обеспечить им сохранность и охрану ,от наших живодеров. В России их не дадут в обиду, так как понимают ценность редчайшего вида антилоп. Мне ответили, что мое обращение зарегистрировано и в скором времени мне предоставят ответ, - сказала Анаргуль Амирова.

К слову, женщина отметила, что готова выйти на одиночный пикет и отстаивать свои требования по прекращению отстрела краснокнижных животных.

Между тем, буквально вчера в мессенджерах распространились кадры с тушами мертвых сайгаков. Минэкологии начало проверку по факту распространения фото с трупами отстреленных животных.