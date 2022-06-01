На большое количество комаров и мошек жалуются жители Уральска и пригородных населённых пунктов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Вместе с тёплом активизировались комары и мошкара. Причём на кровососущих жалуются не только жителей пригородных посёлков и дачных массивов, но и города. Мама двоих детей Индира Абугазиева говорит, что вечерняя прогулка превращается в сущий кошмар из-за полчища комаров.
– Именно дети страдают больше всех, все покусанные, невозможно поиграть во дворе. В выходные ходили в парке, еле ноги оттуда унесли, потому что больше 10 минут невозможно гулять. У детей появляются огромные шишки, приходится давать им антигистаминные таблетки и наносить мази. Но всё равно шишки долго не проходят, - говорит женщина.
На гнус жалуются и жители Второго рабочего посёлка и Зачаганска.
– Если не помогает один препарат, попробуйте другой. Вот думаю заказать частную дезинфекцию, - говорит житель частного сектора по улице Оракбаева.
Работы по профилактической дезинфекции в городе начались 13 апреля и длились до конца мая. Подрядчиком выбрано ТОО «Магтоксин», с компанией заключен договор на три года, выделено 291 миллион тенге, 97 миллионов тенге из которых выделены на 2022 год.
В компании отметили, что профилактические мероприятия в городе - это очень сложный процесс и говорить о полном истреблении комаров и мошек нельзя.
– Речь идёт о снижение численности насекомых, потому что в нашем городе много водоёмов, больших и малых рек, озёр. Сейчас очень много водоёмов, находящихся в частной собственности. А водоёмы - это место выплода комаров. Не все водоёмы подлежат обработке, многие из них недоступны для обработки ввиду рельефа местности. Но, начиная с 13 апреля и по 25 мая мы провели и закончили первый этап - противоличиночные обработки на площади двух тысяч гектаров. Работы проведены в разных районах города и населённых пунктах его природной зоны, временные и постоянные водоёмы, разливы рек, арыки, озёра. Противоличиночные обработки проводились ранцевыми, моторными опрыскивателями, использовался бактериологический препарат «Бактицид». - сообщила дезинструктор ТОО «Магтоксин» Альбина Дуйсембаева.
С 25 мая специалисты приступили ко второму этапу - это обработка растительности и лесной зоны от летающей формы комаров. Площадь обработки составляет 11 тысяч гектаров.
– Обработке подлежат лесные зоны в городе: Ханская роща, Перевалочная роща, парки и скверы города, Зачаганск, Коминтерн, Деркул, Селекционный, Затон Чапаева, Мясокомбинат, Телецентр, первые и вторые дачные, Рыбцех, а так же населённые пункты пригородной зоны: Круглоозерное, Серебряково, Маштаково, в районе Байтерек - это посёлки Новенький, Трекино, Володарка и Подстепное, - сообщили в подрядной организации.
В работе дезинфекторы используют спецтехнику и препарат «Агран». Обработки проводятся в вечернее время и до утра. Специалисты это объяснили особенностью жизнедеятельности комаров, также они стараются не нарушать привычный ритм жизни горожан.
Вместе с тем в компании подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом, численность комаров выше и это связано с такими факторами как площади затоплений, разливов рек, погодными условиями прошлого года, увеличением площадей в частной собственности.
