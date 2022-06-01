Он назначен членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». После ЧП в Кемерово премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил проверить все ТРЦ в Казахстане Фото из архива "МГ" Бакытжан Сагинтаев стал членом Коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии, сообщается на сайте ЕЭК. С 2019 по 2022 годы Сагинтаев занимал должность акима Алматы. Ранее был руководителем администрации президента, госсекретарём, премьер-министром страны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.