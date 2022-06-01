Инфляция в мае 2022 года в годовом исчислении составила 14%, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В Бюро национальной статистики сообщили
, что цены на продовольственные товары в мае 2022 год по сравнению с маем прошлого года повысились на 19%, на непродовольственные товары выросли на 11,9%, платные услуги - на 9,1%.
Значительное повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар – 60,5%, свежие овощи –31,5%, муку – 29,9%. Снижение цен наблюдалось на яйца – 8,1%.
- Бюро ежемесячно рассчитывает показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции. Мы наблюдаем изменение тарифов и цен на услуги и товары, всего по 508 позициям. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров, – поясняет директор департамента статистики цен Бюро Куанышбек Жакыпбекулы.
По его словам, прирост цен на непродовольственные товары
в мае 2022 года (к маю 2021 года) составил 11,9%. Уровень цен вырос:
- на бытовые приборы - на 20,2%,
- товары личного пользования – на 19,5%,
- моющие и чистящие средства – на 17,5%,
- строительные материалы – на 17,2%,
- автомобили – на 16,3%,
- мебель и предметы домашнего обихода – на 13,3%,
- текстильные изделия – на 9,4%,
- фармацевтическую продукцию – на 8,7%.
Цены на платные услуги
за год выросли на 9,1%. Уровень цен вырос:
В сфере ЖКХ
- на услуги общественного питания - на 14,5%,
- санаториев – на 14,3%,
- здравоохранения – на 12,8%,
- парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,6%,
- гостиниц – на 6%,
- пассажирского транспорта - на 4,9%.
тарифы повысились:
- на электроэнергию - на 8,7%,
- газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 3,2%,
- вывоз мусора – на 2%,
- водоотведение – на 0,6%.
На центральное отопление – снизились на 2,3%, горячую воду – на 1,1%.
