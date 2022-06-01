Инфляция в мае 2022 года в годовом исчислении составила 14%, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Почему уральцы не могут найти сахар в супермаркетах и на рынках, рассказали в управлении предпринимательства ЗКО В Бюро национальной статистики сообщили, что цены на продовольственные товары в мае 2022 год по сравнению с маем прошлого года повысились на 19%, на непродовольственные товары выросли на 11,9%, платные услуги - на 9,1%. Значительное повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар – 60,5%, свежие овощи –31,5%, муку – 29,9%. Снижение цен наблюдалось на яйца – 8,1%.
- Бюро ежемесячно рассчитывает показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции. Мы наблюдаем изменение тарифов и цен на услуги и товары, всего по 508 позициям. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров, – поясняет директор департамента статистики цен Бюро Куанышбек Жакыпбекулы.
По его словам, прирост цен на непродовольственные товары в мае 2022 года (к маю 2021 года) составил 11,9%. Уровень цен вырос:
  • на бытовые приборы - на 20,2%,
  • товары личного пользования – на 19,5%,
  • моющие и чистящие средства – на 17,5%,
  • строительные материалы – на 17,2%,
  • автомобили – на 16,3%,
  • мебель и предметы домашнего обихода – на 13,3%,
  • текстильные изделия – на 9,4%,
  • фармацевтическую продукцию – на 8,7%.
Цены на платные услуги за год выросли на 9,1%. Уровень цен вырос:
  • на услуги общественного питания - на 14,5%,
  • санаториев – на 14,3%,
  • здравоохранения – на 12,8%,
  • парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,6%,
  • гостиниц – на 6%,
  • пассажирского транспорта - на 4,9%.
В сфере ЖКХ тарифы повысились:
  • на электроэнергию - на 8,7%,
  • газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 3,2%,
  • вывоз мусора – на 2%,
  • водоотведение – на 0,6%.
На центральное отопление – снизились на 2,3%, горячую воду – на 1,1%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.