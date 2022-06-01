Аким ЗКО прокомментировал информацию о незаконной выдаче жилья в Уральске, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Телеканал Astana
сообщил, что по данным департамента по борьбе с коррупцией, жильё в Уральске вместо 189 очередников получили люди, не числящиеся
в категории нуждающихся. Специалисты установили более тысячи фактов нахождения на учёте лиц, нуждающихся в жилище, при наличии в собственности жилья. При этом около 200 человек необоснованного сняли с учёта - это дети-сироты, многодетные и неполные семьи.
На своей странице в Facebook
глава региона Гали Искалиев написал, что взял ситуацию на личный контроль.
- Я поручил акимату Уральска предоставить исчерпывающую информацию. В случае подтверждения фактов, указанных в статье, виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Я буду держать этот вопрос под своим личным контролем, - заверил аким.
Между тем в городском акимате заявили, что с их стороны ошибок допущено не было. Заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТиАД Канат Умралиев отметил, что есть случаи, когда очередники по закону подлежат снятию с учёта.
– По закону если у людей, стоящих в очереди на жильё, есть свое жильё или они переехали в другой город на постоянное место жительства, или уволились с государственной службы, то мы их снимаем с очереди, это вполне законно. Не подлежат снятию с учёта многодетные семьи, воспитывающие детей-инвалидов семьи и неполные семьи. Если дети, воспитывающиеся в многодетных семьях, достигли совершеннолетия, то их тоже мы не можем снять с учёта. Но если у них появилось жильё или они переехали, то мы можем снять. Таких случаев у нас 55, - заявил Канат Умралиев.
Что касается 247 человек, получивших незаконное жильё, то здесь замруководителя пояснил, что эти люди получили квадратные метры из жилищного фонда. Квартиры выдали медработникам, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, работникам бюджетных организаций, которые по ротации приехали в наш город из другого региона.
Замакима Уральска Мирас Мулкай добавил, что на май этого года в очереди на получение жилья по 13 категориям состоят более 22 тысяч человек. В основном это многодетные семьи, ветераны ВОВ, дети-сироты, неполные семьи. Снятию с учета не подлежат дети-сироты, многодетные семьи и неполные семьи.
– Среди этих категорий есть люди, которые состоят в очереди, но у них есть своё жильё. Их с очереди снять мы не можем, но были случаи, когда у очередника в собственности было две квартиры или частный дом общей площадью 280 квадратных метров. По закону мы имеем право не выдавать им жилье, но снимать с очереди мы права не имеем, - отметил Мулкай.
В заключении замакима города заявил, что акимат выдаёт жильё на законных основаниях и нарушение закона не допустил.
