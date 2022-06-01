В центре будут трудолюбие и культ знаний - Токаев о Новом Казахстане
Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной сессии, посвящённой 75-летию Национальной академии наук, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото с сайта Акорды
В своей речи президент отметил, что для воплощения идеи Нового Казахстана в жизнь нужно перезагрузить всю систему общественных и индивидуальных ценностей, в центре которых будут трудолюбие и культ знаний, прагматизм и предприимчивость.
- Эта масштабная задача непосильна для одного лишь государства. Изменить мировосприятие, перенастроить социальные ожидания с иждивенчества на креатив, трудолюбие, сгенерировать новые идеалы и смыслы может только само общество, то есть каждый из нас. Поэтому успех начатых преобразований напрямую зависит от того, насколько все граждане вовлечены в их реализацию, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства обратил внимание, что в стране все ещё наблюдаются явления, связанные с различными суевериями, устаревшими стереотипами и псевдонаучными представлениями.
- В обществе, где есть научное понимание объективных законов развития, нет места всякого рода деструктивным взглядам, там должен царить культ знаний и прогресса. Одним из главных факторов успеха в современном мире является атмосфера свободы и творчества, рождающая новые идеи, - считает президент.
По его словам, именно в тиши научных кабинетов и во время жарких научных диспутов закладывается прочный фундамент конкурентоспособной нации.
Президент находится с рабочим визитом в Алматы.
