Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в 7:30 первого июня житель Аксая 1981 года рождения совершил самоубийство. Находясь у себя в квартире, мужчина выстрелил в грудь. Причина произошедшего устанавливается. В областном управлении здравоохранения добавили, что мужчина скончался до приезда скорой помощи от огнестрельного ранения в область сердца.