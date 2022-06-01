Бешенство выявили у волчицы, которая напала на людей в селе ЗКО
В селе введут ограничения, людям запретят продавать скот, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Седьмого мая в селе Шоктыбай Шынгырлауского района волчица вошла в село и напала на людей. Пострадали четыре человека, один из которых четырёхлетний ребенок. Хищницу удалось ликвидировать, её голову направили на экспертизу на предмет бешенства. Ликвидировать пришлось и собак, которых волчица успела покусать.
По заключению экспертизы, у волчицы всё же было обнаружено бешенство. Исполняющий обязанности руководителя районной ветеринарной станции Досканат Сагынбай рассказал, что теперь все животные села Шоктыбай подлежат массовой вакцинации против бешенства.
– Я уже подал соответствующую заявку. Аким посёлка вынесет решение и в селе введут ограничения. Кроме этого, из Уральска приедут специалисты и проведут дезинфекцию, а также вакцинируют всех животных в селе. В поселке введут ограничения, скот не будет вывозиться из села, мясо тоже. Дезинфекцию проведут на площади более чем 11 тысяч квадратных метров, вакцинации против бешенства подлежат 1 668 голов КРС, 1 290 МРС, 141 лошадь, 50 собак и 55 кошек. С момента происшествия скот из села не вывозился, - рассказал Досканат Сагынбай.
В управлении санитарно-эпидемиологического контроля Шынгырлауского района сообщили, что четверо пострадавших от укуса волчицы продолжают получать антирабическую сыворотку (прививка от бешенства - прим. автора).
– Мы встретились с сельчанами, помимо четверых укушенных людей на прививку направили ещёвосемь человек. Карантин людей касаться не будет, так как бешенство не передаётся от человека к человеку, - дополнил руководитель районного управления Ермек Сабиров.
К слову, прививка от бешенства состоит из пяти курсов.
