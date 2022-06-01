Дело будут рассматривать в уголовном суде №2, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанская мажилисвумен стала заместителем акима Атырауской области По данным областного суда, уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой поступило в суд 26 мая. Вместе с ней на скамье подсудимых руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбек Рыскалиев и некий Умиртай Адамов. Из открытых источников стало известно, что последний является руководителем ТОО «Промстройинжиниринг KZ». Хаменова и Рыскалиев преданы суду по статье 366 УК РК «Получение взятки», а Адамов - по статье 367 УК РК «Дача взятки». К слову, чиновница содержится под стражей, тогда как в отношении остальных двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста». Дело будет рассматриваться под председательством судьи Дауренбека Даумова. Главное судебное разбирательство назначено на 14 июня. Напомним, о задержании чиновницы стало известно 10 декабря. Её и руководителя областного управления культуры подозревают в получении взятки в размере 4,5 миллионов тенге. 22 декабря стало известно, что заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову арестовали и водворили в следственный изолятор, где она находилась до суда. Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого была депутатом мажилиса Парламента Казахстана VI созыва от партии Nur Otan, а также членом комитета по вопросам экологии и природопользованию. Стоит отметить, что 17 мая суд огласил приговор в отношении коллеги Хаменовой Нурлана Таубаева. Первый замакима области признан виновным в покушении на получении взятки в особо крупном размере и приговорен  к лишению свободы сроком на 10 лет. Тимур Басаров также признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Наказание теперь уже экс-чиновники будут отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Кроме этого осужденным пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе. Третьего замакима области Кайрата Нурлыбаева суд оправдал. Его обвиняли в присвоении чужого имущества. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.