- Мы хотим научить детей культуре поведения на улице. Участвуют самые активные дети городских школ, они пропагандируют свои увлечения и хобби. Приняли участие 50 дошкольных организаций и 50 школ. Всего на площади собрались полторы тысячи детей. Организовано 12 площадок, на которых раздают игрушки и сладости. Все желающие могут посмотреть представленные работы детей. Затем пройдёт флешмоб, где участие примут 700 детей. Это самый большой детский флешмоб. Хочу отметить, что в городе развито танцевальное искусство, - сказала заведующая методическим кабинетом отдела образования Уральска Индира Амиртаева.

- Столько детей в костюмах. Знаете, обычно на площади пусто, а тут целое представление. Мы просто услышали громкую музыку, когда возвращались из магазина домой и пришли сюда. У меня двое маленьких детей, одному три года, второму пять лет. Вот второй час гуляем, никак не можем уйти отсюда. Детям нравится наблюдать за всем происходящим. А самое главное их угостили чупа-чупсом, столько радости и положительных эмоций. Удивили ростовые куклы, - сказала местная жительница по имени Алтынай. - Я поздравляю всех детишек с Днём защиты детей и хочу пожелать каждому ребенку счастливого и беззаботного детства. А родителям терпения и процветания во всем. Дети - это наше будущее. Пусть будут все здоровы.

Празднование Дня защиты детей прошло на площади Первого Президента. Участие приняли ученики всех школ города, а также воспитанники дошкольных организаций. По периметру площади прошла выставка детских работ. Ученики одной из школ города показали выращенные растения, другие школьники представили игру на домбре, станцевали, продемонстрировали достижения в робототехнике. Помимо выступлений школьников, организаторы провели благотворительную акцию и детский флешмоб. Таким образом отдел образования Уральска развивает активность детей на улице.Жители Уральска отметили, что праздник проводят очень ярко и весело.К слову, у площади дежурили кареты скорой помощи и сотрудники полиции регулировали движение транспорта.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.