- Хочу показать свой бизнес. Я занимаюсь растениями, увлекаюсь экологией и ещё благотворительной деятельностью. Выращиваю различные виды растений и комнатных цветов, затем их продаю. Вот посмотрите, я приобретаю пачку семян, там всего три семечки, стоимость каждой составляет 200 тенге. Я их сажаю и выращиваю в квартире, то есть в домашних условиях, а затем продаю от 1,5 тысячи тенге и выше. Всё очень просто! Конечно, это требует немного терпения и времени. И чтобы получить в дальнейшем плоды, нужно прививать растение. Также у меня есть свой YouTube-канал с 1,5 тысячью подписчиками. Продаю свои растения через знакомых, - рассказал Темирлан Абдыахат.

- В четвёртом классе родители попросили меня присмотреть за комнатными растениями, именно тогда я увлёкся этим, мне стало интересно. А сейчас я считаю, что это лучшее решение для оживления интерьера в домах. Мой труд можно посмотреть в оранжерее Областном эколого-биологическом центре (станция юннатов), половина растений выращена мной, - сказал Темирлан.

Западно-Казахстанской областной специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий для одарённых детей Аяулым Жаскайрат рассказала о своих достижениях. Школьница заняла третье место на международной олимпиаде, ей удалось исследовать одно из самых сложных уравнений. И если прочесть её научную работу, можно пользоваться наиболее простым методом его решения.

- Если ученик будет знать об этом, ему очень просто дадутся решения подобных уравнений, - сказала Аяулым Жаскайрат.

- Сейчас я увидел, что школьники занимаются бизнесом и помогают своим родителям. Наши выпускники, которые окончили школу, желаю вам поступить в высшие учебные заведения и найти свой путь в жизни. Мы, взрослые, должны для себя понять и переоценить все дела, для того, чтобы защищать детей с первого шага, - сказал глава региона. - Я рад видеть талантливых детей. Меня впечатлили такие интересные проекты. Желаю не останавливаться на достигнутом.

Темирлан Абдыахат Первого июня во Дворце школьников аким ЗКО Гали Искалиев наградил олимпиадников, которые прославили область не только на республиканском, но и на международном уровне. Перед награждением участники научных олимпиад представили главе области свои проекты и рассказали о дальнейших планах развития. Среди различных конструкций, презентаций и проектов выделялся один столик - на нём стояли комнатные растения. Темирлан Абдыахат рассказал, что занимается третий год в эколого-биологическом центре и выращивает комнатные растения. Он учится в средней общеобразовательной школе №42 в 9-ом классе.Школьник отметил, что у него уже есть своя клиентская база, он продаёт комнатные цветы дешевле, чем в цветочных магазинах. Из всех своих растений он выделяет большое деревце манго и выращенное авокадо.Ещё одна ученица 9-ого классаГали Искалиев выслушал каждого участника и поздравил их с Днём защиты детей.В заключение Галим Искалиев отметил, что учителя и родители гордятся такими учениками, как они.Аяулым Жаскайрат