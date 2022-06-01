О своём бизнесе акиму ЗКО рассказал старшеклассник из Уральска
Ему удаётся зарабатывать более 100 тысяч тенге в месяц, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Темирлан Абдыахат
Первого июня во Дворце школьников аким ЗКО Гали Искалиев наградил олимпиадников, которые прославили область не только на республиканском, но и на международном уровне. Перед награждением участники научных олимпиад представили главе области свои проекты и рассказали о дальнейших планах развития. Среди различных конструкций, презентаций и проектов выделялся один столик - на нём стояли комнатные растения. Темирлан Абдыахат рассказал, что занимается третий год в эколого-биологическом центре и выращивает комнатные растения. Он учится в средней общеобразовательной школе №42 в 9-ом классе.
- Хочу показать свой бизнес. Я занимаюсь растениями, увлекаюсь экологией и ещё благотворительной деятельностью. Выращиваю различные виды растений и комнатных цветов, затем их продаю. Вот посмотрите, я приобретаю пачку семян, там всего три семечки, стоимость каждой составляет 200 тенге. Я их сажаю и выращиваю в квартире, то есть в домашних условиях, а затем продаю от 1,5 тысячи тенге и выше. Всё очень просто! Конечно, это требует немного терпения и времени. И чтобы получить в дальнейшем плоды, нужно прививать растение. Также у меня есть свой YouTube-канал с 1,5 тысячью подписчиками. Продаю свои растения через знакомых, - рассказал Темирлан Абдыахат.
Школьник отметил, что у него уже есть своя клиентская база, он продаёт комнатные цветы дешевле, чем в цветочных магазинах. Из всех своих растений он выделяет большое деревце манго и выращенное авокадо.
- В четвёртом классе родители попросили меня присмотреть за комнатными растениями, именно тогда я увлёкся этим, мне стало интересно. А сейчас я считаю, что это лучшее решение для оживления интерьера в домах. Мой труд можно посмотреть в оранжерее Областном эколого-биологическом центре (станция юннатов), половина растений выращена мной, - сказал Темирлан.
Ещё одна ученица 9-ого класса Западно-Казахстанской областной специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий для одарённых детей Аяулым Жаскайрат рассказала о своих достижениях. Школьница заняла третье место на международной олимпиаде, ей удалось исследовать одно из самых сложных уравнений. И если прочесть её научную работу, можно пользоваться наиболее простым методом его решения.
- Если ученик будет знать об этом, ему очень просто дадутся решения подобных уравнений, - сказала Аяулым Жаскайрат.
Гали Искалиев выслушал каждого участника и поздравил их с Днём защиты детей.
- Сейчас я увидел, что школьники занимаются бизнесом и помогают своим родителям. Наши выпускники, которые окончили школу, желаю вам поступить в высшие учебные заведения и найти свой путь в жизни. Мы, взрослые, должны для себя понять и переоценить все дела, для того, чтобы защищать детей с первого шага, - сказал глава региона. - Я рад видеть талантливых детей. Меня впечатлили такие интересные проекты. Желаю не останавливаться на достигнутом.
В заключение Галим Искалиев отметил, что учителя и родители гордятся такими учениками, как они.
Аяулым Жаскайрат
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!