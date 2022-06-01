В акимате Уральска сообщили, что с первого июня два дачных маршрута возобновили работу: Набережная реки Урал - Барбастау и Набережная Урала – Учужный затон. Тендер выиграла компания ТОО «УралФлотСервис». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.